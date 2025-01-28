Военные, осуществившие СЗЧ после 29 ноября, не могут вернуться по упрощенной системе

Такие военные должны пройти полный алгоритм действий по восстановлению на службе

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Военным, впервые самовольно покинувшим воинскую часть, продлили срок для возвращения на службу до 1 марта 2025 года. Однако упрощенная система не касается тех, кто осуществил СЗЧ после 29 ноября 2024 года, сообщили в Минобороны.

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Отмечается, что такие военнослужащие, даже если впервые осуществили СЗЧ, не могут вернуться на службу и освободиться от уголовной ответственности по быстрому упрощенному алгоритму в течение трех дней.

Им нужно пройти общую процедуру. То есть получить письменное согласие командира части, которую они самовольно покинули или батальона резерва, куда военного направят на время восстановления на службе.

Против него будет начато уголовное производство, и затем суд решит, освобождать ли военного от ответственности.

И только после решения суда может начаться процедура возобновления на службе и возврата денежных и социальных выплат.

"Военные, осуществившие СЗЧ после 29 ноября, могут несколько месяцев ждать возобновления на службе. И до этого момента денежное довольствие и другие гарантии они не получают", – отметили в Минобороны.

Военные, впервые самовольно покинувшие военную часть до 29 ноября, могут вернуться на службу до 1 марта 2025 года и возобновиться в течение трех дней. Против них не будет возбуждено уголовное производство.

Для этого им нужно подать рапорт "Возвращение на службу после СЗЧ" в приложении "Армия+" и прикрепить рекомендательное письмо от части, которой требуется военный.