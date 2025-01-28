Військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада, не можуть повернутися за спрощеною системою

Такі військові мають пройти повний алгоритм дій для поновлення на службі

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Військовим, які вперше самовільно залишили військову частину, подовжили термін для повернення на службу до 1 березня 2025 року. Однак спрощена система не стосується тих, хто здійснив СЗЧ після 29 листопада 2024 року, повідомили в Міноборони.

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Зазначається, що такі військовослужбовці, навіть якщо вперше здійснили СЗЧ, не можуть повернутись на службу та звільнитись від кримінальної відповідальності за швидким спрощеним алгоритмом протягом трьох днів.

Їм потрібно пройти загальну процедуру. Тобто отримати письмову згоду командира частини, яку самовільні залишили, або батальйону резерву, куди військового направлять на час поновлення на службі.

Проти нього буде розпочате кримінальне провадження, і потім суд вирішить, чи звільняти військового від відповідальності.

І тільки після рішення суду може розпочатися процедура поновлення на службі та повернення грошових і соціальних виплат.

"Військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада, можуть декілька місяців чекати поновлення на службі. І до цього моменту грошове забезпечення й інші гарантії вони не отримують", – зазначили в Міноборони.

Військові, які вперше самовільно покинули військову частину до 29 листопада, можуть повернутися на службу до 1 березня 2025 року і поновитися протягом трьох днів. Проти них не буде розпочате кримінальне провадження.

Для цього їм потрібно подати рапорт "Повернення на службу після СЗЧ" у застосунку "Армія+" та прикріпити рекомендаційний лист від частини, яка потребує військового.