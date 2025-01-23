Суд звільнив від кримінальної відповідальності військового Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ

За три дні Сергій Гнезділов має повернутися на військову службу

Сергій Гнезділов (Фото: Facebook-акаунт військового)

У четвер, 23 січня, суддя задовольнила клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності військового Сергія Гнезділова, який восени 2024 року самовільно залишив частину й заявив про це публічно через соціальні мережі. Про це повідомило Радіо Свобода.

У Бабушкінському районному суді Дніпра відбулося підготовче засідання у справі Гнезділова. Його адвокатка внесла клопотання, щоб чоловіка повернули до його військової частини та звільнили від кримінальної відповідальності.

Суддя задовольнила відповідне клопотання. За три дні Гнезділов має повернутися на військову службу. Він буде обіймати посаду оператора БпЛА.

6 січня адвокатка Анастасія Бурковська стверджувала, що військовий хоче повернутися до служби. Однак того дня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для військовослужбовця у вигляді тримання під вартою.

9 жовтня 2024 року ДБР заявило про затримання Гнезділова. Він вчинив СЗЧ та повідомив про це публічно через соцмережі.

11 жовтня Гнезділов заявив, що готовий повернутися на службу, якщо будуть встановлені чіткі терміни служби. Інакше він буде голодувати.

Того ж дня суд заарештував Гнезділова на два місяці.