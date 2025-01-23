Суд освободил от уголовной ответственности военного Гнездилова, публично ушедшего в СЗЧ
В четверг, 23 января, судья удовлетворила ходатайство об освобождении от уголовной ответственности военного Сергея Гнездилова, который осенью 2024 года самовольно оставил часть и заявил об этом публично через социальные сети. Об этом сообщило Радио Свобода.
В Бабушкинском районном суде Днепра состоялось подготовительное заседание по делу Гнездилова. Его адвокат внесла ходатайство, чтобы мужчину вернули в его воинскую часть и освободили от уголовной ответственности.
Судья удовлетворила соответствующее ходатайство. Через три дня Гнездилов должен вернуться на военную службу. Он будет занимать должность оператора БПЛА.
6 января адвокат Анастасия Бурковская утверждала, что военный хочет вернуться на службу. Однако в тот день Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения для военнослужащего в виде содержания под стражей.
- 9 октября 2024 года ГБР заявило о задержании Гнездилова. Он совершил СЗЧ и сообщил об этом публично через соцсети.
- 11 октября Гнездилов заявил, что готов вернуться на службу, если будут установлены четкие сроки службы. Иначе он будет голодать.
- В тот же день суд арестовал Гнездилова на два месяца.