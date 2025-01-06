Адвокат говорит, что Гнездилов хочет вернуться на службу, но его оставили под стражей

Сергей Гнездилов (Фото: Facebook-аккаунт военного)

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения для военнослужащего 56-й бригады Сергея Гнездилова, который в сентябре самовольно оставил часть. В то же время, его адвокат Анастасия Бурковская утверждает, что военный хочет вернуться на службу, но этому препятствует прокуратура. Об этом сообщило hromadske.

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Бурковская заявила, что в воинскую часть они обратились 16 декабря 2024 года. Часть согласилась принять Гнездилова. Тогда защита 23 декабря обратилась к прокурору, чтобы он подготовил ходатайство об освобождении от уголовной ответственности. Далее прокурор самостоятельно обратился к части, чтобы подтвердить согласие с их стороны.

"Уже сегодня, 6 января, мы узнали, что часть, которая сначала согласилась взять Гнездилова, теперь отказала нам. Это свидетельствует, что сторона обвинения или их руководство умышленно давит на часть, чтобы не освобождать обвиняемого от уголовной ответственности", — сказала адвокат.

Прокурор Николай Шелест подтвердил в комментарии hromadske, что сторона защиты подала ему соответствующее ходатайство.

Он рассказал, что к нему было добавлено письмо от заместителя командира воинской части, в которую Гнездилов хотел вернуться на службу. Прокурор добавил, что письмо было адресовано командованию воинской части, где Гнездилов проходил службу до СОЧ. То есть, мол, речь шла только о переписке между воинскими частями.

"Я направил запрос на командование этой новой воинской части, чтобы подтвердить, что она готова принять Гнездилова. Я получил ответ, в котором говорилось об отказе. Не думаю, что это попытка давления. Если Сергей найдет себе место службу, он вернется туда", – подчеркнул Шелест.

Бурковская предоставила журналистам hromadske копию ответа на запрос, который делал прокурор. Там говорится, что командир воинской части отменил письменное согласие на продление военной службы, которое ранее подписал другой человек – исполняющий обязанности командира. Мол, Гнездилов не является военнослужащим этой части, а потому не может служить в ней. А согласие отменили, потому что его должен дать именно командир, а не исполняющий обязанности.

В то же время корреспондент hromadske сообщил, что в понедельник, 6 января, Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения Гнезделову. Он будет на гауптвахте до 31 января.

Следующее судебное заседание было назначено на 10 января. Суд перейдет к слушанию дела по существу. Рассматривать дело будет суд в Днепре, поскольку преступление было совершено именно там. Поэтому Гнездилова должны конвоировать в Днепр.

9 октября 2024 года ГБР заявило о задержании Гнездилова. Он совершил СОЧ и сообщил об этом публично через соцсети.

11 октября Гнездилов заявил, что готов вернуться на службу, если будут установлены четкие сроки службы. Иначе он будет голодать.

В тот же день суд арестовал Гнездилова на два месяца.