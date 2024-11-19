Суд отказался отдавать на поруки военного Гнезделова, который совершил публичное СОЧ

Сергей Гнездилов (Фото: Facebook)

Военнослужащего 56 бригады Сергея Гнездилова, который совершил самовольное оставление части (СОЧ, на украинском – СЗЧ), отказались отдавать на поруки. Киевский апелляционный суд оставил его под стражей, сообщает hromadske.

Адвокаты Гнездилова подали апелляцию на решение Печерского райсуда отправить подозреваемого на гауптвахту (место в армии, где принудительно удерживают военнослужащих-нарушителей военной дисциплины. – Ред.) до 12 декабря Также были желающие взять военного на поруки. Суд все отклонил.

Кроме этого, адвокат Александр Шадрин просил изменить меру пресечения на такую, что не связана с содержанием под стражей и признать задержание незаконным. Однако судья подчеркнула, что суд не имеет права определять законность задержания.

Адвокат подозреваемого в дезертирстве Анастасия Бурковская назвала уголовное дело "попыткой заставить Сергея молчать", а его самовольное оставление части – "манифестом".

Сам Гнездилов заявил, что ему может грозить до 12 лет за решеткой и возмутился, что это такая "благодарность" за службу.

"Я полтора месяца на гауптвахте. Никакого следственного действия, никакого допроса. Ко мне не приходят следователи. Это все для того, чтобы человек не мог говорить дальше", – сказал подозреваемый.