Суд відмовився віддавати на поруки військового Гнезділова, який здійснив публічне СЗЧ

Сергій Гнезділов (Фото: Facebook)

Військовослужбовця 56 бригади Сергія Гнезділова, який здійснив самовільне залишення частини (СЗЧ), відмовилися віддавати на поруки. Київський апеляційний суд залишив його під вартою, повідомляє hromadske.

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Адвокати Гнезділова подали апеляцію на рішення Печерського райсуду відправити підозрюваного на гауптвахту (місце в армії, де примусово утримують військовиків - порушників військової дисципліни. – Ред.) до 12 грудня. Також були охочі взяти військового на поруки. Суд все відхилив.

Крім цього, адвокат Олександр Шадрін просив змінити запобіжний захід на такий, що не пов'язаний із триманням під вартою, і визнати затримання незаконним. Однак суддя наголосила, що суд не має права визначати законність затримання.

Адвокатка підозрюваного у дезертирстві Анастасія Бурковська назвала кримінальну справу "спробою змусити Сергія мовчати", а його самовільне залишення частини – "маніфестом".

Сам Гнезділов заявив, що йому може загрожувати до 12 років за ґратами, і обурився, що це така "подяка" за службу.

"Я півтора місяця на гауптвахті. Жодної слідчої дії, жодного допиту. До мене не приходять слідчі. Це все для того, щоб людина не могла говорити далі", — сказав підозрюваний.