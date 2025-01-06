Адвокатка каже, що Гнезділов хоче повернутися на службу, але його залишили під вартою

Сергій Гнезділов (Фото: Facebook-акаунт військового)

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для військовослужбовця 56 бригади Сергія Гнезділова, який у вересні самовільно залишив частину. Водночас його адвокатка Анастасія Бурковська стверджує, що військовий хоче повернутися до служби, але цьому перешкоджає прокуратура. Про це повідомило hromadske.

Бурковська заявила, що до військової частини вони звернулися 16 грудня 2024 року. Частина погодилася прийняти Гнезділова. Тоді захист 23 грудня звернувся до прокурора, щоб він підготував клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності. Далі прокурор самостійно звернувся до частини, щоб, мовляв, підтвердити згоду з їхнього боку.

"Вже сьогодні, 6 січня, ми дізналися, що частина, яка спершу погодилася взяти Гнезділова, тепер відмовила нам. Це свідчить, що сторона обвинувачення або їхнє керівництво умисно тисне на частину, щоб не звільняти обвинуваченого від кримінальної відповідальності", – сказала адвокатка.

Прокурор Микола Шелест підтвердив у коментарі hromadske, що сторона захисту подала йому відповідне клопотання.

Він розповів, що до нього був доданий лист від заступника командира військової частини, до якої Гнезділов хотів повернутися на службу. Прокурор додав, що лист був адресований командуванню військової частини, де Гнезділов проходив службу до СЗЧ. Тобто, мовляв, ішлося лише про листування між військовими частинами.

"Я надіслав запит на командування цієї нової військової частини, щоб підтвердити, що вона готова прийняти Гнезділова. Я отримав відповідь, у якій ішлося про відмову. Не думаю, що це спроба тиску. Якщо Сергій знайде собі місце служби, він повернеться туди", - наголосив Шелест.

Бурковська надала журналістам hromadske копію відповіді на запит, який робив прокурор. Там ідеться, що командир військової частини скасував письмову згоду на продовження військової служби, яку раніше підписала інша людина – виконувач обовʼязків командира. Мовляв, Гнезділов не є військовослужбовцем цієї частини, а тому не може служити в ній. А згоду скасували, бо її має дати саме командир, а не виконувач обовʼязків.

Водночас кореспондент hromadske повідомив, що у понеділок, 6 січня, Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Гнезділову. Він буде на гауптвахті до 31 січня.

Наступне судове засідання призначили на 10 січня. Суд перейде до слухання справи по суті. Розглядати справу буде суд у Дніпрі, оскільки злочин був вчинений саме там. Тож Гнезділова мають конвоювати до Дніпра.

9 жовтня 2024 року ДБР заявило про затримання Гнезділова. Він вчинив СЗЧ та повідомив про це публічно через соцмережі.

11 жовтня Гнезділов заявив, що готовий повернутися на службу, якщо будуть встановлені чіткі терміни служби. Інакше він буде голодувати.

Того ж дня суд заарештував Гнезділова на два місяці.