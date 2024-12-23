Украинских военных будут готовить к действиям в экстремальных условиях по новому стандарту

Бойцы научатся выживать в разных условиях: арктических, тропических, горных и пустынных районах

Военные (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Украинские военнослужащие будут проходить подготовку к действиям в экстремальных условиях по новому стандарту. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

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Военные будут проходить специализированную подготовку по следующим направлениям:

→ поисково-спасательная деятельность;

→ выживание;

→ избежание захвата в плен;

→ стойкость в плену;

→ подготовка из эвакуации;

→ переподготовка.

Бойцы научатся выживать в разных условиях: арктических, тропических, горных и пустынных районах. Особое внимание – организации поисково-спасательных операций для эффективной эвакуации изолированного личного состава, отметили в Минобороны.

Подготовка состоит из трех уровней: базового, среднего и углубленного, каждый из которых имеет свои специфические задачи и методы обучения.

Новый стандарт разработан на основе стандарта НАТО и учитывает национальные особенности и боевой опыт Украины, приобретенный во время отпора российской агрессии.

"Риск оказаться в изоляции или выполнять боевые задания при сложных обстоятельствах сопровождает военную службу. Наша цель – обеспечить воинов необходимыми знаниями и подготовить инструкторов, которые помогут им выстоять в испытаниях", – подчеркнул замминистра обороны Дмитрий Клименков.

В Минобороны добавили, что обучение будут проводить инструкторы SERE, которые будут проходить регулярную переподготовку.

24 ноября 2024 года Баргилевич заявил, что количество случаев СЗЧ может уменьшиться, в частности благодаря увеличению сроков базовой подготовки военных.

9 декабря Зеленский поручил провести аудит того, каких изменений требует военная система, в том числе подготовки военных.