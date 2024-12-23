Украинских военных будут готовить к действиям в экстремальных условиях по новому стандарту
Украинские военнослужащие будут проходить подготовку к действиям в экстремальных условиях по новому стандарту. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Военные будут проходить специализированную подготовку по следующим направлениям:
→ поисково-спасательная деятельность;
→ выживание;
→ избежание захвата в плен;
→ стойкость в плену;
→ подготовка из эвакуации;
→ переподготовка.
Бойцы научатся выживать в разных условиях: арктических, тропических, горных и пустынных районах. Особое внимание – организации поисково-спасательных операций для эффективной эвакуации изолированного личного состава, отметили в Минобороны.
Подготовка состоит из трех уровней: базового, среднего и углубленного, каждый из которых имеет свои специфические задачи и методы обучения.
Новый стандарт разработан на основе стандарта НАТО и учитывает национальные особенности и боевой опыт Украины, приобретенный во время отпора российской агрессии.
"Риск оказаться в изоляции или выполнять боевые задания при сложных обстоятельствах сопровождает военную службу. Наша цель – обеспечить воинов необходимыми знаниями и подготовить инструкторов, которые помогут им выстоять в испытаниях", – подчеркнул замминистра обороны Дмитрий Клименков.
В Минобороны добавили, что обучение будут проводить инструкторы SERE, которые будут проходить регулярную переподготовку.
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