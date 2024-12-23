Українських військових готуватимуть до дій в екстремальних умовах за новим стандартом

Бійці навчаться виживати в різних середовищах: арктичних, тропічних, гірських та пустельних районах

Військові (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Українські військовослужбовці проходитимуть підготовку до дій в екстремальних умовах за новим стандартом. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Військові проходитимуть спеціалізовану підготовку за такими напрямами:

→ пошуково-рятувальна діяльність;

→ виживання;

→ уникнення захоплення у полон;

→ стійкість у полоні;

→ підготовка з евакуації;

→ перепідготовка.

Бійці навчаться виживати в різних середовищах: арктичних, тропічних, гірських та пустельних районах. Особлива увага – організації пошуково-рятувальних операцій для ефективної евакуації ізольованого особового складу, зазначили в Міноборони.

Підготовка складатиметься з трьох рівнів: базового, середнього та поглибленого, кожен з яких має свої специфічні завдання та методи навчання.

Новий стандарт розроблений на основі стандарту НАТО та враховує національні особливості та бойовий досвід України, набутий під час відсічі російської агресії.

"Ризик опинитися в ізоляції чи виконувати бойові завдання за складних обставин супроводжує військову службу. Наша мета – забезпечити воїнів необхідними знаннями та підготувати інструкторів, які допоможуть їм вистояти у випробуваннях", – наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

У Міноборони додали, що навчання проводитимуть інструктори SERE, які проходитимуть регулярну перепідготовку.

24 листопада 2024 року Баргилевич заявив, що кількість випадків СЗЧ може зменшитися, зокрема завдяки збільшенню строків базової підготовки військових.

9 грудня Зеленський доручив провести аудит того, яких змін потребує військова система, зокрема щодо підготовки військових.