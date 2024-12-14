Україна веде переговори з Європою про оснащення і підготовку бригад стратегічного резерву
Україна веде переговори з європейськими країнами про підготовку бригад стратегічного резерву. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров після зустрічі в Києві з комісаром ЄС з питань оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом.
"Окрему увагу приділили підготовці бригад стратегічного резерву. З низкою європейських країн вже ведемо переговори про оснащення та підготовку наших підрозділів. Очікуємо на координаційну роль ЄС у прискоренні цих домовленостей", – повідомив він.
Умєров наголосив, що Україна має на меті забезпечити військових усім необхідним для наближення справедливого миру.
Глава Міноборони також зазначив, що Україна прагне, щоб у 2025 році співпраця з кожним партнером стала ще ефективнішою. Для цього розпочато аналіз підтримки, яку Україна отримувала в попередні роки, та окреслено нові напрями роботи:
→ використання доходів від заморожених російських активів для підтримки України;
→ розширення тренувальної місії EUMAM для підготовки українських військових;
→ інвестиції в оборонний сектор України для посилення вітчизняного виробництва.
- 25 вересня Зеленський повідомив, що Франція підготує та оснастить одну українську бригаду.
- 15 листопада стало відомо, що французька військова оперативна група Шампань вже завершила підготовку.
- Україна говоритиме з французькою стороною щодо підготовки ще однієї бригади. Також до кінця 2024 року ще одну українську бригаду укомплектує Німеччина.
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