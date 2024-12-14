Україна веде переговори з Європою про оснащення і підготовку бригад стратегічного резерву
Рустем Умєров і Андрюс Кубілюс (Фото: Facebook Умєрова)

Україна веде переговори з європейськими країнами про підготовку бригад стратегічного резерву. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров після зустрічі в Києві з комісаром ЄС з питань оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом.

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"Окрему увагу приділили підготовці бригад стратегічного резерву. З низкою європейських країн вже ведемо переговори про оснащення та підготовку наших підрозділів. Очікуємо на координаційну роль ЄС у прискоренні цих домовленостей", – повідомив він.

Умєров наголосив, що Україна має на меті забезпечити військових усім необхідним для наближення справедливого миру.

Глава Міноборони також зазначив, що Україна прагне, щоб у 2025 році співпраця з кожним партнером стала ще ефективнішою. Для цього розпочато аналіз підтримки, яку Україна отримувала в попередні роки, та окреслено нові напрями роботи:

→ використання доходів від заморожених російських активів для підтримки України;

→ розширення тренувальної місії EUMAM для підготовки українських військових;

→ інвестиції в оборонний сектор України для посилення вітчизняного виробництва.

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