Україна веде переговори з Європою про оснащення і підготовку бригад стратегічного резерву

Умєров наголосив, що Україна очікує на координаційну роль ЄС у прискоренні цих домовленостей

Рустем Умєров і Андрюс Кубілюс (Фото: Facebook Умєрова)

Україна веде переговори з європейськими країнами про підготовку бригад стратегічного резерву. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров після зустрічі в Києві з комісаром ЄС з питань оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом.

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"Окрему увагу приділили підготовці бригад стратегічного резерву. З низкою європейських країн вже ведемо переговори про оснащення та підготовку наших підрозділів. Очікуємо на координаційну роль ЄС у прискоренні цих домовленостей", – повідомив він.

Умєров наголосив, що Україна має на меті забезпечити військових усім необхідним для наближення справедливого миру.

Глава Міноборони також зазначив, що Україна прагне, щоб у 2025 році співпраця з кожним партнером стала ще ефективнішою. Для цього розпочато аналіз підтримки, яку Україна отримувала в попередні роки, та окреслено нові напрями роботи:

→ використання доходів від заморожених російських активів для підтримки України;

→ розширення тренувальної місії EUMAM для підготовки українських військових;

→ інвестиції в оборонний сектор України для посилення вітчизняного виробництва.

25 вересня Зеленський повідомив, що Франція підготує та оснастить одну українську бригаду.

15 листопада стало відомо, що французька військова оперативна група Шампань вже завершила підготовку.

Україна говоритиме з французькою стороною щодо підготовки ще однієї бригади. Також до кінця 2024 року ще одну українську бригаду укомплектує Німеччина.

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