Украина ведет переговоры с Европой о подготовке и оснащении бригад стратегического резерва

Умеров подчеркнул, что Украина ожидает координационную роль ЕС в ускорении этих договоренностей

Рустем Умеров и Андрюс Кубилюс (Фото: Facebook Умерова)

Украина ведет переговоры с европейскими странами о подготовке бригад стратегического резерва. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров после встречи в Киеве с комиссаром ЕС по обороне и космосу Андрюсом Кубилюсом.

"Отдельное внимание уделили подготовке бригад стратегического резерва. С рядом европейских стран уже ведем переговоры об оснащении и подготовке наших подразделений. Ожидаем координационную роль ЕС в ускорении этих договоренностей", – сообщил он.

Умеров подчеркнул, что Украина стремится обеспечить военных всем необходимым для приближения справедливого мира.

Глава Минобороны также отметил, что Украина стремится, чтобы в 2025 году сотрудничество с каждым партнером стало еще более эффективным. Для этого начат анализ поддержки, которую Украина получала в предыдущие годы, и определены новые направления работы:

→ использование доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины;

→ расширение тренировочной миссии EUMAM для подготовки украинских военных;

→ инвестиции в оборонный сектор для усиления отечественного производства.

25 сентября Зеленский сообщил, что Франция подготовит и оснастит одну украинскую бригаду.

15 ноября стало известно, что французская военная оперативная группа Шампань уже завершила подготовку.

Украина будет говорить с французской стороной о подготовке еще одной бригады. Также до конца 2024 года еще одну украинскую бригаду укомплектует Германия.

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