Украина ведет переговоры с Европой о подготовке и оснащении бригад стратегического резерва
Украина ведет переговоры с европейскими странами о подготовке бригад стратегического резерва. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров после встречи в Киеве с комиссаром ЕС по обороне и космосу Андрюсом Кубилюсом.
"Отдельное внимание уделили подготовке бригад стратегического резерва. С рядом европейских стран уже ведем переговоры об оснащении и подготовке наших подразделений. Ожидаем координационную роль ЕС в ускорении этих договоренностей", – сообщил он.
Умеров подчеркнул, что Украина стремится обеспечить военных всем необходимым для приближения справедливого мира.
Глава Минобороны также отметил, что Украина стремится, чтобы в 2025 году сотрудничество с каждым партнером стало еще более эффективным. Для этого начат анализ поддержки, которую Украина получала в предыдущие годы, и определены новые направления работы:
→ использование доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины;
→ расширение тренировочной миссии EUMAM для подготовки украинских военных;
→ инвестиции в оборонный сектор для усиления отечественного производства.
- 25 сентября Зеленский сообщил, что Франция подготовит и оснастит одну украинскую бригаду.
- 15 ноября стало известно, что французская военная оперативная группа Шампань уже завершила подготовку.
- Украина будет говорить с французской стороной о подготовке еще одной бригады. Также до конца 2024 года еще одну украинскую бригаду укомплектует Германия.
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