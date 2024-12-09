Зеленський доручив провести аудит у підготовці військових. Будуть кадрові зміни

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський доручив провести аудит того, яких змін потребує військова система, зокрема щодо підготовки військових, та анонсував кадрові зміни. Про це він повідомив за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За його словами, якісна підготовка українських військових – пріоритет.

"Дав доручення на наступну Ставку підготувати детальну доповідь. А зараз – зробити аудит того, які речі потребують негайних змін, що саме має бути виправлено, що маємо додати і кого ще замінити. Все, що необхідно, може бути забезпечене – і на організаційному рівні, і на рівні фінансів", – заявив глава держави.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті, а новий заступник глави Офісу президента Павло Паліса доповів про суми прямих коштів у бригади безпосередньо – для додаткової закупівлі дронів.

"Нещодавно вже ухвалили рішення про суму таких прямих грошей. Але зараз бачу, що тієї суми також недостатньо", – наголосив Зеленський.

У зв'язку з цим він доручив прем'єру Денису Шмигалю найближчими днями збільшити фінансування для бригад додатково – "на порядок збільшити".

29 листопада 2024 року Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ, а Олега Апостола — заступником головнокомандувача.

Того ж дня він призначив Палісу заступником голови Офісу президента. До цього він був командиром 93 бригади "Холодний Яр".

На місце Паліси було призначено підполковника Шаміля Круткова.