У 93-ї ОМБр новий командир. Попереднього зробили заступником Єрмака

Це сталося після того, як колишнього командира Павла Палісу призначили на посаду заступника глави ОП

Шаміль Крутков (Скриншот з відео)

Командиром 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" призначено підполковника Шаміля Круткова, повідомили військові у Facebook. Він обійняв посаду після Павла Паліси, якого нещодавно призначили заступником керівника Офісу президента.

"Прапор бригади полковник Павло Паліса передав у надійні руки підполковника Шаміля Круткова, з яким як заступник командира бригади пліч-о-пліч пройшов славетний бойовий шлях", – йдеться у повідомленні.

29 листопада президент Володимир Зеленський призначив Палісу заступником голови Офісу президента.

"Він добре розуміє, що в бригадах, на фронті. І мені потрібна саме така людина, щоб точно знати в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту", – аргументував глава держави.

29 листопада Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ, а Олега Апостола — заступником головнокомандувача.