В 93-й ОМБр новый командир. Предыдущего сделали заместителем Ермака

Это произошло после того, как бывшего командира Павла Палису назначили на должность заместителя главы ОП

Шамиль Крутков (Скриншот из видео)

Командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" назначен подполковник Шамиль Крутков, сообщили военные в Facebook. Он вступил в должность после Павла Палисы, недавно назначенного заместителем руководителя Офиса президента.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Знамя бригады полковник Павел Палиса передал в надежные руки подполковника Шамиля Круткова, с которым как заместитель командира бригады бок о бок прошел славный боевой путь", – говорится в сообщении.

29 ноября президент Владимир Зеленский назначил Палису замглавы Офиса президента.

"Он хорошо понимает, что в бригадах, на фронте. И мне нужен именно такой человек, чтобы точно знать в ежедневном режиме информацию напрямую с фронта", – аргументировал глава государства.

29 ноября Зеленский назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками ВСУ, а Олега Апостола — заместителем главнокомандующего.