В 93-й ОМБр новый командир. Предыдущего сделали заместителем Ермака
Командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" назначен подполковник Шамиль Крутков, сообщили военные в Facebook. Он вступил в должность после Павла Палисы, недавно назначенного заместителем руководителя Офиса президента.
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"Знамя бригады полковник Павел Палиса передал в надежные руки подполковника Шамиля Круткова, с которым как заместитель командира бригады бок о бок прошел славный боевой путь", – говорится в сообщении.
29 ноября президент Владимир Зеленский назначил Палису замглавы Офиса президента.
"Он хорошо понимает, что в бригадах, на фронте. И мне нужен именно такой человек, чтобы точно знать в ежедневном режиме информацию напрямую с фронта", – аргументировал глава государства.
- 29 ноября Зеленский назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками ВСУ, а Олега Апостола — заместителем главнокомандующего.