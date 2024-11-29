Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача: хто увійшов
Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.
Так, глава держави постановив увести до персонального складу Ставки призначеного 15 листопада главу Держспецзв'язку Олександра Потія.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Сьогодні, 29 листопада, Зеленський провів низку призначень: заступником керівника Офісу президента він обрав полковника Павла Палісу, Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ, а Олега Апостола — заступником головнокомандувача.
- 15 листопада у Держспецзв'язку відбулися кадрові перестановки. Так, постановою уряду з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України звільнено Мироненка Юрія та його заступника Потія Олександра. Заступник Потій водночас і призначений головою Держспецзвʼязку.