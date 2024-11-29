Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего: кто вошел
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Так, глава государства постановил ввести в персональный состав Ставки назначенный 15 ноября главу Госспецсвязи Александра Потия.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Сегодня, 29 ноября, Зеленский провел ряд назначений: заместителем руководителя Офиса президента он избрал полковника Павла Палису, Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками ВСУ, а Олега Апостола — заместителем главнокомандующего.

  • 15 ноября в Госспецсвязи произошли кадровые перестановки. Так, постановлением правительства с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины уволены Мироненко Юрий и его заместитель Потия Александр. Заместитель Потий одновременно и назначен главой Госспецсвязи.
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