Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего: кто вошел

В состав Ставки введен назначенный 15 ноября глава Госспецсвязи Александр Потий

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Так, глава государства постановил ввести в персональный состав Ставки назначенный 15 ноября главу Госспецсвязи Александра Потия.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Сегодня, 29 ноября, Зеленский провел ряд назначений: заместителем руководителя Офиса президента он избрал полковника Павла Палису, Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками ВСУ, а Олега Апостола — заместителем главнокомандующего.

15 ноября в Госспецсвязи произошли кадровые перестановки. Так, постановлением правительства с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины уволены Мироненко Юрий и его заместитель Потия Александр. Заместитель Потий одновременно и назначен главой Госспецсвязи.