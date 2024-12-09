Зеленский поручил провести аудит по подготовке военных. Будут кадровые изменения

Также президент поручил премьеру Денису Шмыгалю в ближайшие дни увеличить финансирование для бригад дополнительно

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский поручил провести аудит того, каких изменений требует военная система, в частности, относительно подготовки военных, и анонсировал новые кадровых изменения. Об этом он сообщил по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

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По его словам, качественная подготовка украинских военных – приоритет.

"Дал поручение на следующую Ставку подготовить подробный доклад. А сейчас – сделать аудит того, какие вещи нуждаются в немедленных изменениях, что именно должно быть исправлено, что должны добавить и кого еще заменить. Все, что необходимо, может быть обеспечено – и на организационном уровне , и на уровне финансов", – заявил глава государства.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте, а новый заместитель главы Офиса президента Павел Палиса доложил о суммах прямых средств у бригады напрямую – для дополнительной закупки дронов.

"Недавно уже приняли решение о сумме таких прямых денег. Но сейчас вижу, что этой суммы также недостаточно", – подчеркнул Зеленский.

В этой связи он поручил премьеру Денису Шмыгалю в ближайшие дни увеличить финансирование для бригад дополнительно – "на порядок увеличить".

29 ноября 2024 года Зеленский назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками ВСУ, а Олега Апостола — заместителем главнокомандующего.

В тот же день он назначил Палису замглавы Офиса президента. До этого он был командиром 93 бригады "Холодный Яр".

На место Палисы был назначен подполковник Шамиль Крутков.