"Нульовий день" та "перезавантаження". Представлено нову програму базової військової підготовки

Фото: Генштаб ЗСУ

У навчальних центрах Збройних Сил України впроваджують оновлену п’яту версію базової загальновійськової підготовки. Однією з новацій став "нульовий день", покликаний допомогти новобранцям адаптуватися до військових умов, повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

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Оновлена програма базової загальновійськової підготовки (БЗВП) почне діяти з 10 лютого 2025 року. Вона містить кілька важливих змін:

→ "Нульовий день" або день "перезавантаження", який допоможе новобранцям адаптуватися до військових умов;

→ Посилена психологічна підготовка;

→ Вивчення програмного забезпечення "Кропива";

→ Розширений курс домедичної допомоги;

→ Фізична підготовка, зокрема маршові тренування для підвищення витривалості.

У Міноборони підкреслили, що програма передбачає вдосконалені стрілецькі вправи на коротких дистанціях (до 100 метрів) з акцентом на швидкість і бої у безпосередньому контакті. Для цього виділили додаткові боєприпаси, а самі вправи розроблені за участю військових із бойовим досвідом.

Крім того, увагу приділили психологічній стійкості військових. Для цього використовуватимуть фільми у форматі віртуальної реальності "Перший бій".

Заступник міністра оборони Сергій Мельник наголосив, що оновлення програми базується на детальному аналізі бойового досвіду українських підрозділів.

"Ми оптимізували навчальний процес, прибравши застарілі елементи та зосередившись на практичних навичках, психологічній стійкості та інших критично необхідних функціях на сучасному полі бою", – сказав він.