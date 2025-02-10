"Нулевой день" и "перезагрузка". Представлена новая программа базовой военной подготовки
В учебных центрах Вооруженных Сил Украины внедряется обновленная пятая версия базовой общевойсковой подготовки. Одной из новаций стал "нулевой день", призванный помочь новобранцам адаптироваться к военным условиям, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Обновленная программа базовой общевойсковой подготовки (БЗИН) начнет действовать с 10 февраля 2025 года. Она содержит несколько важных изменений:
→ "Нулевой день" или день "перезагрузки", который поможет новобранцам адаптироваться к военным условиям;
→ Усиленная психологическая подготовка;
→ Изучение программного обеспечения "Кропива";
→ Расширенный курс медицинской помощи;
→ Физическая подготовка, в том числе маршевые тренировки для повышения выносливости.
В Минобороны подчеркнули, что программа включает усовершенствованные стрелковые упражнения на коротких дистанциях (до 100 метров) с акцентом на скорость и бои в непосредственном контакте. Для этого были выделены дополнительные боеприпасы, а сами упражнения разработаны с участием военных с боевым опытом.
Кроме того, внимание было уделено психологической устойчивости военных. Для этого будут использоваться фильмы в формате виртуальной реальности "Первый бой".
Заместитель министра обороны Сергей Мельник подчеркнул, что обновление программы основывается на детальном анализе боевого опыта украинских подразделений.
"Мы оптимизировали учебный процесс, убрав устаревшие элементы и сосредоточившись на практических навыках, психологической устойчивости и других критически необходимых функциях на современном поле боя", – сказал он.
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