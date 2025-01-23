Военный корреспондент Юрий Бутусов заявил, что у молодых людей самый лучший возраст для того, чтобы воевать в пехоте, но им необходима длительная усиленная подготовка. Об этом он рассказал в видеоинтервью для LIGA.net.

"Конечно, лучший возраст для того, чтобы воевать в пехоте, это у молодых людей... Это практика всех без исключения массовых мобилизационных армий за последние 300 лет. Это очевидные вещи, ничего здесь особенного нет", – заявил главный редактор портала "Цензор.нет".

В то же время он подчеркнул, что молодые люди должны получать длительную по времени усиленную подготовку, от которой они зависят.

Бутусов считает, что такая комплексная, длительная, всесторонняя подготовка должна длиться минимум год или от шести месяцев до года.

После такой подготовки молодые бойцы должны быть "обкатаны" в реальных условиях службы, например, на обороне государственной границы, вне зоны интенсивных боевых действий, в работе в подразделениях противовоздушной обороны, на охране стратегических объектов, добавил журналист.

"То есть постепенно свои навыки уже проверять в условиях реальной военной службы и быть таким образом активным резервом армии. И уже постепенно такие бойцы, подготовленные, опытные, они передаются в действующую армию. Тогда это адекватный, по моему мнению, рациональный подход к применению молодежи", – пояснил он.

Корреспондент отметил, что без молодежи крайне тяжело удерживать фронт во время столь многолетних, длительных и изнурительных боевых действий.

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