Воєнний кореспондент Юрій Бутусов заявив, що у молодих людей найкращий вік для того, аби воювати у піхоті, але для них необхідна тривала посилена підготовка. Про це він розповів у відеоінтерв'ю для LIGA.net.

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"Звичайно, що найкращий вік для того, щоб воювати у піхоті, це у молодих людей... Це практика усіх без виключення масових мобілізаційних армій за останні 300 років. Це очевидні речі, нічого тут особливого нема", – заявив головний редактор порталу "Цензор.нет".

Водночас він наголосив, що молоді люди мають отримувати тривалу за часом, посилену підготовку, від якої вони вкрай залежать.

Бутусов вважає, що така комплексна, тривала, всебічна підготовка має займати щонайменше рік або від шести місяців до року.

Після такої підготовки молоді бійці мають бути "обкатані" в реальних умовах служби, наприклад, на обороні державного кордону, поза межами зони інтенсивних бойових дій, у роботі в підрозділах протиповітряної оборони, на охороні стратегічних об'єктів, додав журналіст.

"Тобто поступово свої навички вже перевіряти в умовах реальної військової служби, і в такий спосіб стати активним резервом армії. І потім уже поступово такі бійці, підготовлені, досвідчені, вони передаються в армію, що діє. Тоді це адекватний, на мій погляд, раціональний підхід до застосування молоді", – пояснив він.

Кореспондент зазначив, що без молоді вкрай важко втримувати фронт під час таких багаторічних, тривалих і виснажливих бойових дій.

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