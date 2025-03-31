Потери в ВСУ уменьшились благодаря обновленной базовой общевойсковой подготовке – Сырский
В марте потери среди украинских военных уменьшились благодаря обновленной базовой подготовке, продленной до 1,5 месяца. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
По его словам, курс подготовки продлили до 1,5 месяца, а для новичков в боевых бригадах был введен обязательный адаптивный период. Это дало первые результаты: в марте зафиксировано снижение потерь по сравнению с предыдущими месяцами.
"Однако еще есть над чем работать. Стоит достигать высоких стандартов подготовки", – признал Сырский.
С 10 февраля в бригадах стартовала обновленная программа базовой общевойсковой подготовки. Одной из новаций стал "нулевой день", призванный помочь новобранцам адаптироваться к военным условиям.
- 19 октября 2024 года сообщалось, что в Украине стартовал пилотный проект для около 500 бойцов, предусматривающий увеличение сроков военного обучения до полутора месяцев в рамках программы "Сохранение жизни военнослужащих", инициированной Сырским.
- 23 декабря Минобороны сообщило, что украинские военнослужащие будут проходить подготовку к действиям в экстремальных условиях по новому стандарту.
- 1 февраля 2025 года главком Сырский заявил, что в Украине расширят экспериментальную программу подготовки военных, в рамках которой новобранцы будут проходить базовое обучение непосредственно в бригадах.