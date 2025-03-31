Потери в ВСУ уменьшились благодаря обновленной базовой общевойсковой подготовке – Сырский

Курс подготовки продлили до 1,5 месяца, а для новичков в боевых бригадах ввели обязательный адаптивный период

Александр Сырский (Фото: Минобороны Украины)

В марте потери среди украинских военных уменьшились благодаря обновленной базовой подготовке, продленной до 1,5 месяца. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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По его словам, курс подготовки продлили до 1,5 месяца, а для новичков в боевых бригадах был введен обязательный адаптивный период. Это дало первые результаты: в марте зафиксировано снижение потерь по сравнению с предыдущими месяцами.

"Однако еще есть над чем работать. Стоит достигать высоких стандартов подготовки", – признал Сырский.

С 10 февраля в бригадах стартовала обновленная программа базовой общевойсковой подготовки. Одной из новаций стал "нулевой день", призванный помочь новобранцам адаптироваться к военным условиям.

19 октября 2024 года сообщалось, что в Украине стартовал пилотный проект для около 500 бойцов, предусматривающий увеличение сроков военного обучения до полутора месяцев в рамках программы "Сохранение жизни военнослужащих", инициированной Сырским.

23 декабря Минобороны сообщило, что украинские военнослужащие будут проходить подготовку к действиям в экстремальных условиях по новому стандарту.

1 февраля 2025 года главком Сырский заявил, что в Украине расширят экспериментальную программу подготовки военных, в рамках которой новобранцы будут проходить базовое обучение непосредственно в бригадах.