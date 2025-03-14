Украина и Испания подписали соглашение о подготовке военных
14 марта Украина и Испания в рамках усиления оборонного сотрудничества подписали новое соглашение. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров по результатам встречи с испанской коллегой Маргаритой Роблес.
Умеров назвал встречу с Роблес "продуктивной". На ней обсудили ключевые вопросы совместной безопасности и дальнейшего укрепления Сил обороны.
По словам главы Минобороны, определили приоритетные направления сотрудничества, требующие особого внимания. В частности, сосредоточились на углублении индустриального взаимодействия, усилении систем противовоздушной обороны, снабжении боеприпасами и бронетехникой.
"Госпожа Роблес представила детальные планы помощи Украине в 2025 году. По итогам переговоров подписали важное соглашение о подготовке украинских военных, что выведет наше взаимодействие на новый уровень", — отметил Умеров.
Также испанская сторона проявила большой интерес к изучению украинского опыта ведения современной войны.
- 27 мая 2024 года Украина и Испания подписали соглашение о безопасности сроком на 10 лет.
- Полный текст соглашения – здесь. В документе говорится о выделении 5 млрд евро на период 2024-2027 годов для поддержки Сил обороны в рамках Европейского фонда мира.