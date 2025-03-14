Украина и Испания подписали соглашение о подготовке военных

Министр обороны Испании представила детальные планы помощи Украине в 2025 году

Подписание соглашения (Фото: Telegram-канал Рустема Умерова)

14 марта Украина и Испания в рамках усиления оборонного сотрудничества подписали новое соглашение. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров по результатам встречи с испанской коллегой Маргаритой Роблес.

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Умеров назвал встречу с Роблес "продуктивной". На ней обсудили ключевые вопросы совместной безопасности и дальнейшего укрепления Сил обороны.

По словам главы Минобороны, определили приоритетные направления сотрудничества, требующие особого внимания. В частности, сосредоточились на углублении индустриального взаимодействия, усилении систем противовоздушной обороны, снабжении боеприпасами и бронетехникой.

"Госпожа Роблес представила детальные планы помощи Украине в 2025 году. По итогам переговоров подписали важное соглашение о подготовке украинских военных, что выведет наше взаимодействие на новый уровень", — отметил Умеров.

Также испанская сторона проявила большой интерес к изучению украинского опыта ведения современной войны.