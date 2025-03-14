Україна й Іспанія підписали угоду про підготовку військових

Міністерка оборони Іспанії представила детальні плани допомоги Україні у 2025 році

Підписання угоди (Фото: Telegram-канал Рустема Умєрова)

14 березня Україна й Іспанія у межах посилення оборонної співпраці підписали нову угоду. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров за результатами зустрічі з іспанською колегою Маргаритою Роблес.

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Умєров назвав зустріч із Роблес "продуктивною". На ній обговорили ключові питання спільної безпеки й подальшого зміцнення Сил оборони.

За словами глави Міноборони, визначили пріоритетні напрями співпраці, які потребують особливої уваги. Зокрема, зосередилися на поглибленні індустріальної взаємодії, посиленні систем протиповітряної оборони, постачанні боєприпасів і бронетехніки.

"Пані Роблес представила детальні плани допомоги Україні у 2025 році. За підсумками переговорів підписали важливу угоду про підготовку українських військових, що виведе нашу взаємодію на новий рівень", – зазначив Умєров.

Також іспанська сторона виявила значний інтерес до вивчення українського досвіду ведення сучасної війни.