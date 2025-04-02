Зеленский отметил работу днепровских медиков: Спасены 96% раненых военных

Президент 2 апреля находится с рабочим визитом в Днепре. Он посетил и отметил государственными наградами восстанавливающихся после ранений бойцов

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Днепре, отметил работу местных медиков: из 40 000 раненых военных, которые находились на лечении, они спасли 96%.

Глава государства отметил, что посетил и отметил государственными наградами бойцов, которые восстанавливаются в Днепре после ранений.

"Хочу поблагодарить наших врачей, всех медицинских работников, работниц, которые спасают наших парней, наших девушек, наших военных и всех, кто пострадал от российских ударов. Один из наибольших результатов в спасении жизней наших людей именно здесь, в Днепре, – более 40 000 раненых, 96 % спасли, — сказал президент.

Президент также встретился с ветеранами в рамках инициативы ТитаныUA. Обсуждали конкретные вопросы, связанные с реабилитацией и развитием ветеранов, в частности, в малых общинах и на базе школ.

Зеленский обратил внимание на необходимость сохранения связей ветеранов с их подразделениями и силами обороны.

"Если из-за военной бюрократии какие-то возможности для наших ветеранов помогать армии не работают, это точно нужно изменить. Этим уже будет заниматься и Министерство обороны, и Офис поможет, и это важно, чтобы и министр по делам ветеранов – я со всеми переговорю", – подытожил он.