Федоров рассказал, как украинский робот Ardal спас раненых бойцов из "серой зоны": видео
Украинский наземный роботизированный комплекс Ardal спас раненых военных, которых не удавалось забрать из так называемой серой зоны. Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, робот Ardal прошел более 17 км под обстрелами минометов и артиллерии, чтобы эвакуировать раненых бойцов.
"Миссия была сверхсложной, она проходила в одном из самых горячих участков фронта, где постоянно летают вражеские дроны и наводят артиллерию", – рассказал Федоров.
Министр добавил, что в операции принимали участие более 50 человек, используя средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, а также аэроразведку и дроны-бомберы, которые отвлекали врага.
В результате операции раненых были эвакуированы и доставлены в госпиталь, а Ardal остался невредимым.
В настоящее время государство активно закупает наземные роботизированные платформы. В планах перевести все логистические задачи на работы, чтобы сохранить как можно больше жизней наших военных, подытожил Федоров.
Наземный роботизированный комплекс был разработан компанией-участником Brave1 BUREVII. По словам главы Минцифры, сами разработчики принимали непосредственное участие в планировании операции совместно с 92-й отдельной штурмовой бригадой и 154-й отдельной механизированной бригадой.
- В сентябре 2023 Силы обороны начали испытывать на передовой беспилотный робот Ironclad, оборудованный тепловизионной камерой и боевой турелью "ШаБля" М2.
- 9 января 2024 года в рамках кластера для развития военных технологий в Украине Brave1 государство впервые законтрактовало роботизированные турели "ШаБля".
- Летом того же года россияне представили дистанционную управляемую пулеметную турель под названием "Чапай", напоминающую роботизированную турель "ШаБля".