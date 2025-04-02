Федоров рассказал, как украинский робот Ardal спас раненых бойцов из "серой зоны": видео

Наземный роботизированный комплекс был разработан компанией-участником Brave1 BUREVII. Сами разработчики участвовали в планировании операции

Михаил Федоров (Фото: LIGA.net)

Украинский наземный роботизированный комплекс Ardal спас раненых военных, которых не удавалось забрать из так называемой серой зоны. Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, робот Ardal прошел более 17 км под обстрелами минометов и артиллерии, чтобы эвакуировать раненых бойцов.

"Миссия была сверхсложной, она проходила в одном из самых горячих участков фронта, где постоянно летают вражеские дроны и наводят артиллерию", – рассказал Федоров.

Министр добавил, что в операции принимали участие более 50 человек, используя средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, а также аэроразведку и дроны-бомберы, которые отвлекали врага.

В результате операции раненых были эвакуированы и доставлены в госпиталь, а Ardal остался невредимым.

В настоящее время государство активно закупает наземные роботизированные платформы. В планах перевести все логистические задачи на работы, чтобы сохранить как можно больше жизней наших военных, подытожил Федоров.