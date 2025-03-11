Федоров показал БпЛА, который несет до шести FPV и работает как ретранслятор – видео
Силы обороны применяют на фронте беспилотник, переносящий до шести FPV-дронов и работающий как ретранслятор. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и опубликовал соответствующее видео.
По его словам, дрон-носитель от разработчика из кластера Brave1 переносит на себе до шести FPV-дронов и работает как ретранслятор для связи между оператором и FPV.
После сброса с носителя FPV поражают вражеские средства радиоэлектронной борьбы, системы противовоздушной обороны, штабы и живую силу на расстоянии, до которого не долетели бы самостоятельно, уточнил Федоров.
"Такие БпЛА стали незаменимыми для бойцов: они выполняют задачи с максимальной точностью, пока оператор находится на безопасном расстоянии", – добавил министр.
Федоров акцентировал, что дрон-носитель украинской компании Autonomous Engineering R&D Ukraine уже используют на фронте. Он получает положительный фидбек от военных.
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