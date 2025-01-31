К использованию в ВСУ допущен новый украинский авиационный комплекс "Громило"
FPV-дрон "Громило" (Фото: Минобороны)

В Вооруженных Силах Украины появился беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства. Об этом сообщает Минобороны.

Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации новый авиационный комплекс. Он может применяться, в частности, для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага.

FPV-дроны комплекса "Громило" оснащены рамой из композитных материалов. У коптеров относительно мощные двигатели, благодаря которым можно нести боевой заряд на немалое расстояние. Отмечается, что комплекс можно использовать как днем, так и ночью.

Также в Минобороны отметили, что летательные аппараты комплекса малоуязвимы к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы.

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