К использованию в ВСУ допущен новый украинский авиационный комплекс "Громило"
В Вооруженных Силах Украины появился беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства. Об этом сообщает Минобороны.
Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации новый авиационный комплекс. Он может применяться, в частности, для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага.
FPV-дроны комплекса "Громило" оснащены рамой из композитных материалов. У коптеров относительно мощные двигатели, благодаря которым можно нести боевой заряд на немалое расстояние. Отмечается, что комплекс можно использовать как днем, так и ночью.
Также в Минобороны отметили, что летательные аппараты комплекса малоуязвимы к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы.
- 29 января Минобороны заявило о старте собственного производства FPV-дронов.
- 30 января сообщалось, что к использованию в Силах обороны допущен бесшумный "Змей логистический".