До використання у ЗСУ допустили новий український авіаційний комплекс "Громило"

Зазначається, що цей комплекс можна використовувати як вдень, так і вночі

FPV-дрон "Громило" (Фото: Міноборони)

У Збройних Силах України з'явився безпілотний авіаційний комплекс "Громило" українського виробництва. Про це повідомляє Міноборони.

Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації новий авіаційний комплекс. Зазначається, що він може застосовуватися, зокрема, для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога.

FPV-дрони комплексу "Громило" оснащені рамою з композитних матеріалів. У коптерів відносно потужні двигуни, завдяки яким можна нести бойовий заряд на чималу відстань. Зазначається, що комплекс можна застосовувати як удень, так і вночі.

Також у Міноборони зазначили, що літальні апарати комплексу маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

29 січня Міноборони заявило про старт власного виробництва FPV-дронів.

30 січня повідомлялося, що до використання у Силах оборони допустили безшумного "Змія логістичного".