Міноборони заявило про старт власного виробництва FPV-дронів

Міністерство оборони у межах пілотного проєкту розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. Про це повідомила пресслужба відомства.

Приватний розробник надав ліцензійний дозвіл на виробництво безпілотників на базі одного з держпідприємств, що належать до сфери управління Міноборони.

Передбачено, що вироблена продукція скеровуватиметься підрозділам Сил оборони.

Після відпрацювання технології виробництва та її масштабування підприємство зможе самостійно брати участь в тендерах Агентства оборонних закупівель та інших потенційних замовників.

"Досвід позитивний. Завдяки інтеграції держави у виробничі ланцюжки ми отримали чітке розуміння собівартості виробництва дронів та наших конкурентних переваг на цьому ринку. Це дозволить підвищити якість готової продукції завдяки сталій конкуренції", – прокоментував перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

У Міноборони зазначили, що фахівці управління оборонних інновацій відпрацювали дорожню карту з організації аналогічних виробництв разом з іншими розробниками безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). Завдяки цьому можна суттєво збільшити виробничі потужності для масштабування виробництва.

"Готові розширювати співпрацю з приватними компаніями. Маємо пакет шаблонних документів та покрокову інструкцію запуску аналогічних ліній з виробництва БпАК на інших державних підприємствах", – заявив начальник Головного управління оборонних інновацій Юрій Таранюк.