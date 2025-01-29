Минобороны заявило о старте собственного производства FPV-дронов

Министерство обороны в рамках пилотного проекта приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Частный разработчик предоставил лицензионное разрешение на производство беспилотников на базе одного из госпредприятий, относящихся к сфере управления Минобороны.

Предполагается, что производимая продукция будет направляться подразделениям Сил обороны.

После отработки технологии производства и ее масштабирования предприятие сможет самостоятельно участвовать в тендерах Агентства оборонных закупок и других потенциальных заказчиков.

"Опыт положительный. Благодаря интеграции государства в производственные цепочки мы получили четкое понимание себестоимости производства дронов и наших конкурентных преимуществ на этом рынке. Это позволит повысить качество готовой продукции за счет постоянной конкуренции", – прокомментировал первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

В Минобороны отметили, что специалисты управления оборонных инноваций отработали дорожную карту по организации аналогичных производств вместе с другими разработчиками беспилотных авиационных комплексов (БпАК). Благодаря этому можно значительно увеличить производственные мощности для масштабирования производства.

"Готовы расширять сотрудничество с частными компаниями. Есть пакет шаблонных документов и пошаговая инструкция запуска аналогичных линий по производству БпАК на других государственных предприятиях", – заявил начальник Главного управления оборонных инноваций Юрий Таранюк.