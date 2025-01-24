Спецпризначенці отримають новий маскувальний костюм. У Міноборони назвали переваги

У міністерстві зазначили, що новий маскувальний костюм – крок до створення сучасного спорядження

Маскувальний костюм ЗСУ (Фото: Міноборони)

Підрозділи спеціального призначення Збройних Сил України отримають новий зимовий маскувальний костюм "Тип С", який відповідає сучасним вимогам. Проєкт технічної специфікації вже фіналізовано, зазначили в Міноборони.

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Зазначається, що маскувальний костюм призначений для використання в польових умовах під час виконання бойових завдань. Під час його розробки Центральне управління розвитку матеріального забезпечення спиралося на результати військових випробувань та побажання самих військовослужбовців.

У Міноборони зазначили, що нова модель костюмів оснащена вдосконаленими елементами маскування. Вільна конструкція забезпечить військовим максимальну свободу рухів та приховає контури людини. До того ж новий маскувальний костюм можна буде використовувати як верхній одяг.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зазначив, що протягом 2024 року Міноборони розробило та затвердило 28 технічних специфікацій речей військових. Серед них — полегшений бронежилет або адаптивний одяг для поранених.

"Новий зимовий маскувальний костюм – це черговий крок до створення сучасного спорядження, яке відповідає реальним потребам наших військовослужбовців у бойових умовах. Ця робота ґрунтується на практичному досвіді наших захисників і є важливим елементом зміцнення обороноздатності країни", – сказав Кліменков.