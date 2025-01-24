Силы спецназначения получат новый маскировочный костюм. В Минобороны назвали преимущества

В министерстве отметили, что новый маскировочный костюм – шаг к созданию современного снаряжения

Маскировочный костюм ВСУ (Фото: Минобороны)

Подразделения специального назначения Вооруженных Сил Украины получат новый зимний маскировочный костюм "Тип С", отвечающий современным требованиям. Проект технической спецификации уже финализирован, отметили в Минобороны.

Отмечается, что маскировочный костюм предназначен для использования в полевых условиях при выполнении боевых задач. В ходе его разработки Центральное управление развития материального обеспечения опиралось на результаты военных испытаний и пожелания самих военнослужащих.

В Минобороны отметили, что новая модель костюмов оснащена усовершенствованными элементами маскировки. Свободная конструкция обеспечит военным максимальную свободу движений и скроет контуры человека. К тому же новый маскировочный костюм можно будет использовать как верхнюю одежду.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил, что в течение 2024 года Минобороны разработало и утвердило 28 технических спецификаций военных вещей. Среди них — облегченный бронежилет или адаптивная одежда для раненых.

"Новый зимний маскировочный костюм – это очередной шаг к созданию современного снаряжения, отвечающего реальным потребностям наших военнослужащих в боевых условиях. Эта работа основывается на практическом опыте наших защитников и является важным элементом укрепления обороноспособности страны", – сказал Клименков.