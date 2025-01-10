В Минобороны рассказали, что войдет в "Пакет раненого". Всего 30 позиций – фото
В набор "Пакета раненого" будут входить 30 позиций, включающих адаптивную одежду, средства гигиены и специальную посуду. Об этом сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.
Средства гигиены понадобятся раненому военному в первые дни пребывания в больнице. Специальная посуда облегчит приём пищи и питье, а одежда на липучках, что даст быстрый доступ к месту ранения. Такую одежду не нужно снимать, говорят в Минобороны.
"Это значительно ускоряет медицинские манипуляции и помогает сохранить драгоценное время, что может спасти жизнь. Забота о наших защитниках – наша обязанность и приоритет", – Клименков.
"Пакет раненого" для женщин-военных будет отличаться от мужского с учетом их потребностей. Выдадут набор в стабилизационном пункте или стационарном заведении, где будет оказана медицинская помощь.
"Пакет раненого" – это одна из важных инициатив Министерства обороны, чтобы поддержать наших военнослужащих в период их лечения и восстановления после ранений, полученных при выполнении боевых задач", – сказал замминистра.
Адаптивная одежда была протестирована в октябре 2024 года на Запорожском направлении. Для запуска проекта Кабмин должен принять соответствующее постановление о финансировании.
- 2 января 2025 года заместитель министра обороны Сергей Мельник сообщил, что военным начнут выдавать "Пакет раненого" уже в 2025 году.
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