В Минобороны рассказали, что войдет в "Пакет раненого". Всего 30 позиций – фото

Для запуска этого проекта Кабмин должен утвердить постановление о финансировании

Дмитрий Клименков (Фото: armyinform)

В набор "Пакета раненого" будут входить 30 позиций, включающих адаптивную одежду, средства гигиены и специальную посуду. Об этом сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Средства гигиены понадобятся раненому военному в первые дни пребывания в больнице. Специальная посуда облегчит приём пищи и питье, а одежда на липучках, что даст быстрый доступ к месту ранения. Такую одежду не нужно снимать, говорят в Минобороны.

"Это значительно ускоряет медицинские манипуляции и помогает сохранить драгоценное время, что может спасти жизнь. Забота о наших защитниках – наша обязанность и приоритет", – Клименков.

Адаптивная одежда для раненого, фото: mod.gov.ua

"Пакет раненого" для женщин-военных будет отличаться от мужского с учетом их потребностей. Выдадут набор в стабилизационном пункте или стационарном заведении, где будет оказана медицинская помощь.

"Пакет раненого" – это одна из важных инициатив Министерства обороны, чтобы поддержать наших военнослужащих в период их лечения и восстановления после ранений, полученных при выполнении боевых задач", – сказал замминистра.

Адаптивная одежда была протестирована в октябре 2024 года на Запорожском направлении. Для запуска проекта Кабмин должен принять соответствующее постановление о финансировании.