Заместитель министра обороны: В 2025 году военным начнут выдавать "Пакет раненого"
Сергей Мельник (Фото: Министерство обороны)

С 2025 года украинские военнослужащие начнут получать "Пакет раненого". Об этом в интервью АрмияInform сообщил заместитель министра обороны Сергей Мельник.

Замглавы оборонного ведомства заявил о важности того, чтобы военные, ветераны и новобранцы чувствовали постоянную поддержку государства – как во время службы, так и после ее завершения.

Среди конкретных примеров такой поддержки Мельник назвал "Пакет раненого", который начнут выдавать военным в 2025 году.

"Также работаем над разработкой адаптивной одежды для раненых военных и специализированной одежды для женщин-военнослужащих, что обеспечит удобство и функциональность", – добавил он.

Информацию о наполнении "Пакета раненого" Мельник не предоставил.

  • 6 августа 2024 года стало известно, что в ВСУ создается единая система для работы с членами семей погибших, пропавших без вести и пленных военнослужащих.
  • 27 декабря в Украине появилась информационная система служб сопровождения для военных и членов их семей, получившая название "На связи".
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