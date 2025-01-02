Заместитель министра обороны: В 2025 году военным начнут выдавать "Пакет раненого"

Сергей Мельник (Фото: Министерство обороны)

С 2025 года украинские военнослужащие начнут получать "Пакет раненого". Об этом в интервью АрмияInform сообщил заместитель министра обороны Сергей Мельник.

Замглавы оборонного ведомства заявил о важности того, чтобы военные, ветераны и новобранцы чувствовали постоянную поддержку государства – как во время службы, так и после ее завершения.

Среди конкретных примеров такой поддержки Мельник назвал "Пакет раненого", который начнут выдавать военным в 2025 году.

"Также работаем над разработкой адаптивной одежды для раненых военных и специализированной одежды для женщин-военнослужащих, что обеспечит удобство и функциональность", – добавил он.

Информацию о наполнении "Пакета раненого" Мельник не предоставил.