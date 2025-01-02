Заместитель министра обороны: В 2025 году военным начнут выдавать "Пакет раненого"
С 2025 года украинские военнослужащие начнут получать "Пакет раненого". Об этом в интервью АрмияInform сообщил заместитель министра обороны Сергей Мельник.
Замглавы оборонного ведомства заявил о важности того, чтобы военные, ветераны и новобранцы чувствовали постоянную поддержку государства – как во время службы, так и после ее завершения.
Среди конкретных примеров такой поддержки Мельник назвал "Пакет раненого", который начнут выдавать военным в 2025 году.
"Также работаем над разработкой адаптивной одежды для раненых военных и специализированной одежды для женщин-военнослужащих, что обеспечит удобство и функциональность", – добавил он.
Информацию о наполнении "Пакета раненого" Мельник не предоставил.
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