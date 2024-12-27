"На связи". Генштаб представил платформу сопровождения для военных и их семей

Ресурс работает в тестовом режиме, который продлится от двух до четырех месяцев

Новая система (Фото: Генштаб)

В Украине появилась информационная система служб сопровождения для военных и членов их семей, она получила название "На связи". Об этом на брифинге рассказал начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Александр Кутков, передает корреспондент LIGA.net.

Система была создана Центральным управлением гражданско-военного сотрудничества Генштаба и Центром масштабирования технологических решений.

Этот ресурс работает в тестовом режиме. Тестирование будет проходить в течение двух-четырех месяцев, добавил Кутков.

По его словам, платформа, в первую очередь, предназначена для военнослужащих, а также для семей пленных, пропавших без вести, погибших, раненых и освобожденных из плена.

Техник по системному администрированию отделения управления проектами Центра масштабирования технологических решений Даниил Соловьев рассказал, что при создании платформы украинские специалисты анализировали опыт других государств в этой сфере, включая Израиль и США.

В настоящее время информационная система содержит следующие разделы: "Медицинские услуги", "Юридическая помощь", "Психологическая поддержка", "Образование", "Работа" и другие.

Соловьев добавил, что платформа построена на фундаментальном принципе обратной связи, что предполагает возможность отзывов и предложений по системе, отзывы или жалобы на конкретные услуги, а также предложения контента и партнерства.

По его словам, в настоящее время в проект привлечены около 100 организаций, предоставляющих услуги – это органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные организации и коммерческие компании.

15 июля 2024 года командование Военно-морских сил ВСУ сообщило о создании внештатной патронатной службы.

6 августа стало известно, что в ВСУ создается единая система по работе с членами семей погибших, пропавших без вести и пленных военнослужащих.