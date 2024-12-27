"На зв’язку". Генштаб презентував платформу супроводу для військових та їхніх сімей

Ресурс працює в тестовому режимі, який триватиме від двох до чотирьох місяців

Нова система (Фото: Генштаб)

В Україні з’явилася інформаційна система служб супроводу для військових та членів їхніх родин, вона отримала назву "На зв’язку". Про це на брифінгу розповів начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України полковник Олександр Кутков, передає кореспондентка LIGA.net.

Система була створена Центральним управлінням цивільно-військового співробітництва Генштабу та Центром масштабування технологічних рішень.

Цей ресурс наразі працює у тестовому режимі. Тестування буде відбуватися протягом двох-чотирьох місяців, додав Кутков.

За його словами, платформа, в першу чергу, призначена для військовослужбовців, а також для сімей полонених, зниклих безвісти, загиблих, поранених та звільнених із полону.

Технік із системного адміністрування відділення управління проєктами Центру масштабування технологічних рішень Данило Соловйов розповів, що під час створення платформи українські фахівці аналізували досвід інших держав у цій сфері, зокрема Ізраїлю та США.

Наразі інформаційна система містить такі розділи: "Медичні послуги", "Юридична допомога", "Психологічна підтримка", "Освіта", "Робота" та інші.

Соловйов додав, що платформа побудована на фундаментальному принципі зворотного зв’язку, що передбачає можливість відгуків і пропозицій щодо системи, відгуки або скарги на конкретні послуги, а також пропозиції контенту і партнерства.

За його словами, наразі до проєкту залучено близько 100 надавачів послуг – це органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації та комерційні компанії.

15 липня 2024 року командування Військово-морських сил ЗСУ повідомило про створення позаштатної патронатної служби.

6 серпня стало відомо, що у ЗСУ створюється єдина система щодо роботи з членами сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців.