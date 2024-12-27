Сирський визнав, що вимога щодо адаптації новобранців у бригадах дотримується не завжди

Олександр Сирський (Фото: Facebook головкома ЗСУ)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олекснадр Сирський анонсував наступний етап збільшення термінів підготовки українських бійців і визнав, що наразі не завжди дотримуються визначених вимог щодо адаптації бійців. Про це він написав після підсумкової річної наради з питань підготовки військовослужбовців.

"Зараз працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала два місяці. Адже якісна підготовка – це насамперед збережене життя і здоров‘я наших воїнів", – написав він.

Сирський повідомив, що вже є перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку (БЗВП) півтора місяця – замість колишнього 30-денного навчання.

Подальший курс новачка у військовій частині передбачений від п’яти до 14 діб.

"Проте, у нинішніх умовах інтенсивних бойових дій ця вимога не завжди дотримується. Наголосив на потребі забезпечення повного, 14-денного, періоду адаптації новобранців у бригадах. Командири повинні максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою", – заявив головком ЗСУ.

Сирський визначив задачі для покращення якості підготовки та її нарощення, зокрема, оновлення стандартів БЗВП, проведення БЗВП на фондах бойових бригад тощо.