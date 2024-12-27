Сырский признал, что требование по адаптации новобранцев в бригадах соблюдается не всегда

Александр Сырский (Фото - Facebook главкома ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский анонсировал следующий этап увеличения сроков подготовки украинских бойцов и признал, что пока не всегда соблюдаются определенные требования по адаптации бойцов. Об этом он написал после итогового годового совещания о подготовке военнослужащих.

"Сейчас работаем над созданием условий, чтобы подготовка к участию в боевых действиях в общей сложности длилась два месяца. Ведь качественная подготовка – это, прежде всего, сохраненная жизнь и здоровье наших воинов", – написал он.

Сырский сообщил, что уже есть первые выпуски военнослужащих, которые проходили базовую общую военную подготовку полтора месяца – вместо прежнего 30-дневного обучения.

Последующий курс новичка в воинской части предусмотрен от пяти до 14 суток.

"Однако, в нынешних условиях интенсивных боевых действий это требование не всегда соблюдается. Указал на необходимость обеспечения полного, 14-дневного, периода адаптации новобранцев в бригадах. Командиры должны максимально подготовить солдата к вызовам современной войны, чтобы сохранить его в бою", – заявил главком ВСУ.

Сырский определил задачи по улучшению качества подготовки и ее наращивания, в частности, обновления стандартов БОВП, проведения подготовки на фондах боевых бригад и т.д.