Сырский признал, что требование по адаптации новобранцев в бригадах соблюдается не всегда
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский анонсировал следующий этап увеличения сроков подготовки украинских бойцов и признал, что пока не всегда соблюдаются определенные требования по адаптации бойцов. Об этом он написал после итогового годового совещания о подготовке военнослужащих.
"Сейчас работаем над созданием условий, чтобы подготовка к участию в боевых действиях в общей сложности длилась два месяца. Ведь качественная подготовка – это, прежде всего, сохраненная жизнь и здоровье наших воинов", – написал он.
Сырский сообщил, что уже есть первые выпуски военнослужащих, которые проходили базовую общую военную подготовку полтора месяца – вместо прежнего 30-дневного обучения.
Последующий курс новичка в воинской части предусмотрен от пяти до 14 суток.
"Однако, в нынешних условиях интенсивных боевых действий это требование не всегда соблюдается. Указал на необходимость обеспечения полного, 14-дневного, периода адаптации новобранцев в бригадах. Командиры должны максимально подготовить солдата к вызовам современной войны, чтобы сохранить его в бою", – заявил главком ВСУ.
Сырский определил задачи по улучшению качества подготовки и ее наращивания, в частности, обновления стандартов БОВП, проведения подготовки на фондах боевых бригад и т.д.
- 19 октября сообщалось, что в Украине стартовал пилотный проект для около 500 бойцов, предусматривающий увеличение сроков военной подготовки до полутора месяцев в рамках программы "Сохранение жизни военнослужащих", инициированной Сырским.
- 23 декабря Минобороны сообщило, что украинские военнослужащие будут проходить подготовку к действиям в экстремальных условиях по новому стандарту.