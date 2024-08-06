Во всех боевых бригадах ВСУ появятся патронатные службы – Генштаб

Службы социального сопровождения будут комплектоваться военными, освобожденными из плена, и людьми, которые не могут участвовать в боевых действиях

Украинский военный (Фото: 93 ОМБр ''Холодный яр'')

В Вооруженных Силах Украины создается единая система по работе с членами семей погибших, пропавших без вести и пленных военнослужащих. Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ рассказал начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ полковник Александр Кутков.

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По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утвердил Концепцию внедрения социального сопровождения военнослужащих и членов их семей. Главная цель создания такой системы – забота о семьях военнослужащих и их общем информировании, сопровождении раненых, координации и связи с семьями пленных, пропавших без вести и погибших.

Кутков подчеркнул, что соответствующие подразделения будут развернуты в составе действующих штатных подразделений гражданско-военного сотрудничества. Первоочередно службы социального сопровождения будут комплектоваться военнослужащими, освобожденными из плена, и людьми, которые по причине ранения или состояния здоровья не могут участвовать в боевых действиях.

В брифинге также приняли участие представители боевых бригад, в которых проводился эксперимент по внедрению подразделений патронатной службы.

"Работа службы патронации невероятно важна не только для раненых защитников и семей военнослужащих, но и для всей бригады. Потому что наши защитники знают, что ни они, ни семьи не останутся сами, и это повышает моральный боевой дух в целом бригады", — отметила представительница 3-й штурмовой бригады старший лейтенант Елена Толкачева.

Младший лейтенант Сергей Лихоманенко из 5-й отдельной штурмовой бригады рассказал, что патронатные службы являются своеобразными мультихабами, объединяющими специалистов по разным направлениям: медицинского, финансового, кадрового, психологического, связей с общественностью. По его словам, это позволяет оперативнее решать вопросы военнослужащих и их семей.

15 июля 2024 года командование Военно-морских сил ВСУ сообщило о создании внештатной патронатной службы.

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