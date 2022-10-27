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Азов показал фильм о своей патронатной службе: видео 18+

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 14:17
Азов показал фильм о своей патронатной службе: видео 18+ - Фото
Скриншот с видео

Полк Нацгвардии "Азов" представил фильм о своей патронатной службе "Ангелы Азова". В полку говорят, что подобной уникальной структуры на сегодняшний день нет ни в одном другом военном подразделении. Об этом говорится в описании видео.

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Патронатная служба Азову заботится о раненых и погибших азовцах и поддерживает их родных, занимаясь целым рядом "морально непростых дел".

В частности, "Ангелы Азова" занимаются комплексным сопровождением раненых бойцов в лечении и реабилитации, организацией похорон погибших воинов, психологической и материальной поддержкой семей павших азовцев, вопросами обмена пленных.

Когда начался процесс возвращения в Украину тел погибших защитников Мариуполя, патронатная служба, кроме организации захоронений, присоединилась и к процедуре опознания тел павших побратимов.

"Видео рекомендовано к просмотру зрителям, достигшим 18+ возраста", – отметили в Азове.

Читайте также: В Азове призвали не распространять информацию об условиях содержания украинских пленных

Вадим Ребрина
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Азов патронатная служба ангелы азова
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