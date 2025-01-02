Заступник міністра оборони: У 2025 році військовим почнуть видавати "Пакунок пораненого"
Від 2025 року українські військовослужбовці почнуть отримувати "Пакунок пораненого". Про це в інтерв’ю АрміяInform повідомив заступник міністра оборони Сергій Мельник.
Заступник очільника оборонного відомства заявив про важливість того, щоб військові, ветерани та новобранці відчували постійну підтримку держави – як під час служби, так і після її завершення.
Серед конкретних прикладів такої підтримки Мельник назвав "Пакунок пораненого", який почнуть видавати військовим у 2025 році.
"Також працюємо над розробкою адаптивного одягу для поранених військових та спеціалізованого одягу для жінок-військовослужбовиць, що забезпечить зручність і функціональність", – додав він.
Інформацію щодо наповнення "Пакунку пораненого" Мельник не надав.
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