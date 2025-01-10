У Міноборони розповіли, що увійде до "Пакунку пораненого". Всього 30 позицій – фото
До набору "Пакунок пораненого" будуть входити 30 позицій, які міститимуть адаптивний одяг, засоби гігієни та спеціальний посуд. Про це повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
Засоби гігієни знадобляться пораненому військовому в перші дні перебування в лікарні. Спеціальний посуд полегшить приймання їжі та пиття, а одяг на липучках, що дає швидкий доступ до місця поранення. Такий одяг не потрібно знімати, кажуть у Міноборони.
"Це значно пришвидшує медичні маніпуляції та допомагає зберегти дорогоцінний час, що може врятувати життя. Турбота про наших захисників — наш обов’язок і пріоритет", – Кліменков.
"Пакунок пораненого" для жінок-військових буде відрізнятися від чоловічого з урахуванням їхніх потреб. Видаватимуть набір у стабілізаційному пункті або стаціонарному закладі, де нададуть медичну допомогу.
"Пакунок пораненого" – це одна з важливих ініціатив Міністерства оборони, щоб підтримати наших військовослужбовців у період їхнього лікування й відновлення після поранень, отриманих під час виконання бойових завдань", – сказав заступник міністра.
Адаптивний одяг був протестований у жовтні 2024 року на Запорізькому напрямку. Для запуску проєкту Кабмін має ухвалити відповідну постанову щодо фінансування.
- 2 січня 2025 року заступник міністра оборони Сергій Мельник повідомив, що військовим почнуть видавати "Пакунок пораненого" вже у 2025 році.
- 9 січня повідомлялося, що понад 36 000 українців відгукнулися на онлайн-вакансії у війську.