У Міноборони розповіли, що увійде до "Пакунку пораненого". Всього 30 позицій – фото

Для запуску цього проєкту Кабмін має затвердити постанову про фінансування

Дмитро Кліменков (Фото: armyinform)

До набору "Пакунок пораненого" будуть входити 30 позицій, які міститимуть адаптивний одяг, засоби гігієни та спеціальний посуд. Про це повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Засоби гігієни знадобляться пораненому військовому в перші дні перебування в лікарні. Спеціальний посуд полегшить приймання їжі та пиття, а одяг на липучках, що дає швидкий доступ до місця поранення. Такий одяг не потрібно знімати, кажуть у Міноборони.

"Це значно пришвидшує медичні маніпуляції та допомагає зберегти дорогоцінний час, що може врятувати життя. Турбота про наших захисників — наш обов’язок і пріоритет", – Кліменков.

Адаптивний одяг для пораненого, фото: mod.gov.ua

"Пакунок пораненого" для жінок-військових буде відрізнятися від чоловічого з урахуванням їхніх потреб. Видаватимуть набір у стабілізаційному пункті або стаціонарному закладі, де нададуть медичну допомогу.

"Пакунок пораненого" – це одна з важливих ініціатив Міністерства оборони, щоб підтримати наших військовослужбовців у період їхнього лікування й відновлення після поранень, отриманих під час виконання бойових завдань", – сказав заступник міністра.

Адаптивний одяг був протестований у жовтні 2024 року на Запорізькому напрямку. Для запуску проєкту Кабмін має ухвалити відповідну постанову щодо фінансування.