Минобороны назвало вакансии, пользующиеся наибольшим спросом в центрах рекрутинга

В центры рекрутинга украинской армии обратилось более 35 000 человек, 7800 из них уже стали кандидатами

Центр рекрутинга (Фото: Минобороны)

Водители и специальности, связанные с беспилотниками, пользуются наибольшим спросом среди военнослужащих, которые присоединяются к Силам обороны через центры рекрутинга украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

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По состоянию на середину января 2025 года список самых популярных специальностей выглядит так:

→ специальности, связанные с БпЛА – 16%;

→ водители – 16%;

→ стрелковые специальности – 15%;

→ штабные должности – 9%;

→ артиллерия – 6%;

→ боевые медики, фельдшеры, медсестры, врачи – 5%;

→ связь и кибербезопасность – 5%.

Минобороны отметило, что в течение прошлой недели в центры рекрутинга украинской армии обратилось 1282 человека, а всего – 35 337 граждан. Из них 7800 уже стали кандидатами в ряды Сил обороны Украины.

"Главное преимущество присоединиться к обороне Украины с помощью рекрутинговых центров – это возможность выбрать специальность по желанию и способностям кандидата. Также будущий защитник получит расширенный пакет льгот и социальных гарантий", – отметил замминистра обороны Сергей Мельник.

В настоящее время работает 47 рекрутинговых центров, которые предлагают более 10 000 вакансий в Вооруженных Силах Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбе и Службе безопасности Украины.

Инфографика: Минобороны

Инфографика: Минобороны

14 октября 2024 года стало известно, что в рекрутинговых центрах армии больше заявок на должности водителей, штабных работников и операторов дронов.

18 октября Минобороны сообщило, что в приложении "Резерв+" уже доступна функция рекрутинга.

25 ноября Сырский приказал каждой бригаде создать штатное подразделение рекрутинга.