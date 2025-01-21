Минобороны назвало вакансии, пользующиеся наибольшим спросом в центрах рекрутинга
Водители и специальности, связанные с беспилотниками, пользуются наибольшим спросом среди военнослужащих, которые присоединяются к Силам обороны через центры рекрутинга украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
По состоянию на середину января 2025 года список самых популярных специальностей выглядит так:
→ специальности, связанные с БпЛА – 16%;
→ водители – 16%;
→ стрелковые специальности – 15%;
→ штабные должности – 9%;
→ артиллерия – 6%;
→ боевые медики, фельдшеры, медсестры, врачи – 5%;
→ связь и кибербезопасность – 5%.
Минобороны отметило, что в течение прошлой недели в центры рекрутинга украинской армии обратилось 1282 человека, а всего – 35 337 граждан. Из них 7800 уже стали кандидатами в ряды Сил обороны Украины.
"Главное преимущество присоединиться к обороне Украины с помощью рекрутинговых центров – это возможность выбрать специальность по желанию и способностям кандидата. Также будущий защитник получит расширенный пакет льгот и социальных гарантий", – отметил замминистра обороны Сергей Мельник.
В настоящее время работает 47 рекрутинговых центров, которые предлагают более 10 000 вакансий в Вооруженных Силах Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбе и Службе безопасности Украины.
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