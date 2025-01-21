Міноборони назвало вакансії, що мають найбільший попит у центрах рекрутингу – інфографіка

До центрів рекрутингу української армії звернулося понад 35 000 людей, 7800 із них вже стали кандидатами

Центр рекрутингу (Фото: Міноборони)

Водії та спеціальності, пов’язані з безпілотниками, мають найбільший попит серед військовослужбовців, які долучаються до Сил оборони через центри рекрутингу української армії. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

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Станом на середину січня 2025 року перелік найпопулярніших спеціальностей виглядає так:

→ спеціальності, пов'язані з БпЛА – 16%;

→ водії – 16%;

→ стрілецькі спеціальності – 15%;

→ штабні посади – 9%;

→ артилерія – 6%;

→ бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі – 5%;

→ зв'язок і кібербезпека – 5%.

Міноборони зазначило, що протягом минулого тижня до центрів рекрутингу української армії звернулось 1282 особи, а загалом – 35 337 громадян. З них 7800 вже стали кандидатами до лав Сил оборони України.

"Головна перевага долучитися до оборони України за допомогою рекрутингових центрів – це можливість обрати спеціальність за бажанням і здібностями кандидата. Також майбутній захисник отримає розширений пакет пільг і соціальних гарантій", – зазначив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

Наразі працює 47 рекрутингових центрів, які пропонують понад 10 000 вакансій у Збройних Силах України, Нацгвардії, Держприкордонслужбі та Службі безпеки України.

Інфографіка: Міноборони

Інфографіка: Міноборони

14 жовтня 2024 року стало відомо, що в рекрутингових центрах армії найбільше заявок на посади водіїв, штабних працівників та операторів дронів.

18 жовтня Міноборони повідомило, що у застосунку "Резерв+" уже доступна функція рекрутингу.

25 листопада Сирський наказав кожній бригаді створити штатний підрозділ рекрутингу.