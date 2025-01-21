Міноборони назвало вакансії, що мають найбільший попит у центрах рекрутингу – інфографіка
Водії та спеціальності, пов’язані з безпілотниками, мають найбільший попит серед військовослужбовців, які долучаються до Сил оборони через центри рекрутингу української армії. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
Станом на середину січня 2025 року перелік найпопулярніших спеціальностей виглядає так:
→ спеціальності, пов'язані з БпЛА – 16%;
→ водії – 16%;
→ стрілецькі спеціальності – 15%;
→ штабні посади – 9%;
→ артилерія – 6%;
→ бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі – 5%;
→ зв'язок і кібербезпека – 5%.
Міноборони зазначило, що протягом минулого тижня до центрів рекрутингу української армії звернулось 1282 особи, а загалом – 35 337 громадян. З них 7800 вже стали кандидатами до лав Сил оборони України.
"Головна перевага долучитися до оборони України за допомогою рекрутингових центрів – це можливість обрати спеціальність за бажанням і здібностями кандидата. Також майбутній захисник отримає розширений пакет пільг і соціальних гарантій", – зазначив заступник міністра оборони Сергій Мельник.
Наразі працює 47 рекрутингових центрів, які пропонують понад 10 000 вакансій у Збройних Силах України, Нацгвардії, Держприкордонслужбі та Службі безпеки України.
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