До постачання у Сили оборони допустили комплекс Poseidon: фото та характеристики

Poseidon (Фото: Міністерство оборони)

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс Poseidon українського виробництва. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков розповів, що комплекс призначений для виконання низки спеціальних завдань. Літальні апарати комплексу мають електродвигуни та сучасну навігаційну систему.

Кліменков додав, що Poseidon виконує завдання при температурі від -20°C до +45°C, навіть під час сильного вітру. Заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи.

"Робоча висота цих безпілотників поза зоною досяжності багатьох вогневих засобів протиповітряної оборони противника", – наголосив заступник очільника Міноборони.

25 грудня 2024 року Міноборони допустило до постачання у Сили оборони безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик".

29 грудня стало відомо, що Латвія готується передати Україні 1000 бойових дронів різних типів.