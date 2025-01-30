До використання у Силах оборони допустили безшумного "Змія логістичного": фото та функції

Робот із балістичним та протимінним захистом призначений для виконання логістичних та евакуаційних завдань

Робот-логіст (Фото: Міністерство оборони)

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний комплекс "Змій логістичний" українського виробництва. Про це повідомило Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Цей робот із балістичним та протимінним захистом призначений для виконання логістичних та евакуаційних завдань у районі бойових дій.

Начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки Володимир Рочняк розповів, що завдяки незначній висоті "Змій логістичний" залишається малопомітним на місцевості.

Робот здатен перевозити на собі кілька сотень кілограмів вантажу або тягнути причіп з аналогічною вагою, додав він.

Тяглового зусилля і маси робота вистачає, щоб не лише вивезти з небезпечної зони людей чи вантаж, а й витягнути легку автотехніку. За потреби на робота можна встановити додаткові модулі.

Крім цього, він обладнаний безшумним електричним двигуном. Рухається на металевих колесах з широкими ґрунтозачіпками, завдяки яким долає бездоріжжя, каміння, трясовину і неглибокі водні перешкоди. Оператор керує роботом з безпечної відстані.

25 грудня 2024 року Міноборони допустило до постачання у ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик".

22 січня 2025 року стало відомо, що до використання у підрозділах Сил оборони допустили безпілотний авіаційний комплекс Poseidon.