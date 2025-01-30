К использованию в Силах обороны допустили бесшумного "Змея логистического": фото и функции

Робот с баллистической и противоминной защитой предназначен для выполнения логистических и эвакуационных задач

Робот-логист (Фото: Министерство обороны)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны беспилотный наземный комплекс "Змей логистический" украинского производства. Об этом сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

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Этот робот с баллистической и противоминной защитой предназначен для выполнения логистических и эвакуационных задач в районе боевых действий.

Начальник Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники Владимир Рочняк рассказал, что благодаря незначительной высоте "Змей логистический" остается малозаметным на местности.

Робот способен перевозить на себе несколько сотен килограммов груза или тянуть прицеп с аналогичным весом, добавил он.

Тяглового усилия и массы робота достаточно, чтобы вывезти из опасной зоны не только людей или груз, но и вытащить легкую автотехнику. При необходимости на робота можно установить дополнительные модули.

Кроме того, он оборудован бесшумным электрическим двигателем. Движется на металлических колесах с широкими грунтозацепками, благодаря которым преодолевает бездорожье, камни, трясину и неглубокие водные преграды. Оператор управляет роботом с безопасного расстояния.

25 декабря 2024 года Минобороны допустило к поставке в ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Щедрик".

22 января 2025 года стало известно, что к использованию в подразделениях Сил обороны допустили беспилотный авиационный комплекс Poseidon.