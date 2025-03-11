Федоров показав БпЛА, що несе до шести FPV-дронів і працює як ретранслятор – відео
Сили оборони застосовують на фронті безпілотник, що переносить до шести FPV-дронів і працює як ретранслятор. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та опублікував відповідне відео.
За його словами, дрон-носій від розробника з кластера Brave1 переносить на собі до шести FPV-дронів і працює як ретранслятор для зв’язку між оператором і FPV.
Після скиду з носія FPV уражають ворожі засоби радіоелектронної боротьби, системи протиповітряної оборони, штаби й живу силу на відстані, до якої б не долетіли самостійно, уточнив Федоров.
"Такі БпЛА стали незамінними для бійців: вони виконують завдання з максимальною точністю, поки оператор перебуває на безпечній відстані", – додав міністр.
Федоров акцентував, що дрон-носій від української компанії Autonomous Engineering R&D Ukraine уже використовують на фронті. Він отримує позитивний фідбек від військових.
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